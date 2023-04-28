Названа причина смерти Евгения Басилашвили

По словам актрисы, проблемы со здоровьем начались у Басилашвили еще несколько лет назад.

"Он до этого не очень хорошо себя чувствовал, а потом коронавирус, видимо, уже не на очень здоровый организм подействовал", - объяснила Алешина.

До последних дней жизни Басилашвили продолжал преподавать во ВГИИК и общался со своими студентами. Заслуженный артист Грузинской ССР, российский актер Евгений Басилашвили ушел из жизни 26 апреля. Ему было 82 года. Артист работал в качестве актера и режиссера в Тбилисском русском ТЮЗе и в волгоградском Театре юного зрителя. В частности, он является постановщиком спектаклей "Прощай, овраг" и "Али-баба и сорок разбойников". В 1986 году Евгений Басилашвили снялся в психологической драме "Давай поговорим".