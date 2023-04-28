Улюкаев презентовал сборник стихов в рюмочной

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев презентовал сборник стихов в московской рюмочной. Об этом сообщается на сайте издательства «Время», выпустившего книгу бывшего чиновника.

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Пресс-служба издательства уточняет, что мероприятие с участием Улюкаева состоялось в заведении под названием «Дежурная рюмочная» на Арбате. Там бывший министр читал произведения из сборника «Тетрадь в клетку: книга стихотворений».

Ранее сообщалось, что Улюкаев посвятил сборник тем, кто его «ждал и верил». В предисловии к книге говорится, что это уже четвертая книга стихов бывшего политика, но не очередная, а «скорее досрочная, и даже условно-досрочная: написана в заключении, издана сразу по выходе из колонии после истечения шести лет, двух третей срока».