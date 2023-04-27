Посольство Хорватии в Москве приостановит выдачу туристических виз

Посольство Хорватии в Москве с 1 мая приостановит прием документов на туристические визы. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на сайт визового центра VFS Global.

Хорватия присоединилась к Шенгенскому соглашению с 1 января и начала выдавать россиянам шенгенские визы. При этом по ранее выданным национальным визам, в том числе и многократным, граждане России могут посещать лишь территорию страны. Кроме того, стал невозможен въезд в страну по визам Болгарии, Румынии и Кипра.