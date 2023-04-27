Посольство Хорватии в Москве приостановит выдачу туристических виз
Посольство Хорватии в Москве с 1 мая приостановит прием документов на туристические визы. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на сайт визового центра VFS Global.
Там отмечается, что прием документов возобновится после отдельного распоряжения. Причина такого решения не указывается.
Напомним, что ранее Хорватия изменила правила приема документов на визу для российских туристов. Теперь прием ведется по электронной почте.
Хорватия присоединилась к Шенгенскому соглашению с 1 января и начала выдавать россиянам шенгенские визы. При этом по ранее выданным национальным визам, в том числе и многократным, граждане России могут посещать лишь территорию страны. Кроме того, стал невозможен въезд в страну по визам Болгарии, Румынии и Кипра.