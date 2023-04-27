$81.63+0.0890.14+0.11

Посольство Хорватии в Москве приостановит выдачу туристических виз

Посольство Хорватии в Москве с 1 мая приостановит прием документов на туристические визы. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на сайт визового центра VFS Global.

Посольство Хорватии в Москве приостановит выдачу туристических виз
© РИА Новости

Там отмечается, что прием документов возобновится после отдельного распоряжения. Причина такого решения не указывается.

Напомним, что ранее Хорватия изменила правила приема документов на визу для российских туристов. Теперь прием ведется по электронной почте.

Хорватия вошла в Шенгенскую зону

Хорватия присоединилась к Шенгенскому соглашению с 1 января и начала выдавать россиянам шенгенские визы. При этом по ранее выданным национальным визам, в том числе и многократным, граждане России могут посещать лишь территорию страны. Кроме того, стал невозможен въезд в страну по визам Болгарии, Румынии и Кипра.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий