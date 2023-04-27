Петербургский силач сдвинул поезд весом 120 тонн

Житель Петербурга, атлет Федерации силового экстрима Денис Вовк установил новый рекорд, сдвинув с места поезд весом 120 тонн, сообщают «Невские новости». Достижение спортсмена было зафиксировано в среду, 26 апреля, на станции «Горный парк Рускеала» в Карелии. С помощью каната петербуржец смог переместить состав на шесть метров за 33 секунды.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Атлет рассказал, что специально к своим рекордам не готовится, однако регулярно посещает спортзал и делает стандартные упражнения. Денис также признался в отсутствии чувства страха из-за того, что поезд может на него наехать.

Там же машинисты сидят адекватные. Даже если бы по инерции бы поехал, то я тоже не самый медленный, убежал бы, - с юмором уточнил спортсмен.

Он также добавил, что этим достижением во многом обязан своей команде, в том числе геодезистам, операторам и другим специалистам.

Нынешнее достижение Дениса Вовка продолжило серию его рекордов. Так, недавно в сочинском аэропорту он смог за 43 секунды сдвинуть на десять метров самолет весом 32,1 тонны, показав таким образом лучший мировой результат в весовой категории до 90 кг и абсолютный рекорд России.