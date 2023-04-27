Известный "пиратский" переводчик Горчаков сломал ребра

Переводчик-синхронист Василий Горчаков получил травму, упав со стремянки. Об этом сообщает mk.ru.

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71-летний переводчик и продюсер, по данным издания, ушибся два дня назад, но сначала не обращался к врачу. Из-за сильных болей он все-таки вызвал скорую помощь, и врачи диагностировали ему переломы нескольких ребер.

Горчакову предложили лечь в больницу, но он решил восстанавливаться дома.

Горчаков стал известен благодаря своим «пиратским» переводам голливудских фильмов. Позже был синхронным переводчиком в телепередачах. Является переводчиком и продюсером режиссера Питера Гринуэя в России, основателем и президентом продюсерского центра «Горчаковъ».