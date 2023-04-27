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56 минут назад

Известный "пиратский" переводчик Горчаков сломал ребра, упав со стремянки

Газета.Ru

Переводчик-синхронист Василий Горчаков получил травму, упав со стремянки. Об этом сообщает mk.ru.

Известный "пиратский" переводчик Горчаков сломал ребра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

71-летний переводчик и продюсер, по данным издания, ушибся два дня назад, но сначала не обращался к врачу. Из-за сильных болей он все-таки вызвал скорую помощь, и врачи диагностировали ему переломы нескольких ребер.

Горчакову предложили лечь в больницу, но он решил восстанавливаться дома.

Горчаков стал известен благодаря своим «пиратским» переводам голливудских фильмов. Позже был синхронным переводчиком в телепередачах. Является переводчиком и продюсером режиссера Питера Гринуэя в России, основателем и президентом продюсерского центра «Горчаковъ».

Ранее сообщалось, что сломавший 30 костей актер Джереми Реннер признался, что на занятия спортом его вдохновляет дочь.

Общество,Василий Горчаков,Джереми Реннер,
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