Россияне стали экономить на похоронах

Россияне стали меньше тратить на похороны. Об этом Олег Шелягов.

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По его словам, средний чек похоронных услуг по Москве остается стабильным и составляет 80-100 тысяч рублей, однако наметилась тенденция к его сокращению.

«В целом относятся более экономно к подобного рода расходам. Мы видим это и по той атрибутике, которую они заказывают. Пока не кардинально, но мы видим легкое снижение средних чеков и уменьшение на какие-то излишества», — рассказал глава Ritual.ru.

РБК приводит слова главы московского ГБУ «Ритуал» Артема Екимова (главного оператора похорон и столичных кладбищ), который в 2021 году оценивал среднюю сумму расходов на похороны в Москве в 135 тысяч рублей. Он говорил, что около 100-110 тысяч тратится на агентские услуги, гроб, катафальный транспорт, венки, а само захоронение или кремация обходится в 35 тысяч.