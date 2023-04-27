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1 час назад

Подписчики Елены Блиновской высмеяли ее задержание

Lenta.ruиещё 8

Подписчики известного блогера Елены Блиновской, подозреваемой в неуплате налогов на 918 миллионов рублей, высмеяли ее задержание в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Под одной из последних записей создательницы марафона желаний, к которой открыты комментарии, они оставили немало едких сообщений в ее адрес.

Подписчики Елены Блиновской высмеяли ее задержание
Фото: ТАССТАСС

«Теперь все твои желания будут в тюрьме сбываться», — говорится в одном из сообщений.

«Теперь нужны курсы, как пересечь границу и не платить налоги», — сказано в другом, отсылающем к тому, что Блиновская была задержана при попытке пересечения российско-белорусской границы.

Другие пользователи интересовались, намерена ли Блиновская выпускать курс по налогам или даже строить на этом семейный бизнес, а также предрекали, что «всех инфоцыган ждет та же участь». При этом часть подписчиков посочувствовала Блиновской и пожелала ей скорейшего решения проблемы.

Ранее стали известны подробности обысков у Блиновской. Выяснилось, что проходят они по трем адресам: в частом доме в ЖК «Миллениум парк» в Истринском районе Московской области и в двух квартирах на Павелецкой набережной и на улице Шверника.

27 апреля подозреваемая в неуплате налогов на 918 миллионов рублей Блиновская была задержана при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. При себе у нее были билеты на самолет в Казахстан. Сейчас Блиновская находится на допросе в Следственном комитете России. Дома и в офисе блогера проходят обыски.

Общество,Елена Блиновская,Следственный комитет,
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