Подписчики Елены Блиновской высмеяли ее задержание

Подписчики известного блогера Елены Блиновской, подозреваемой в неуплате налогов на 918 миллионов рублей, высмеяли ее задержание в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Под одной из последних записей создательницы марафона желаний, к которой открыты комментарии, они оставили немало едких сообщений в ее адрес.

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«Теперь все твои желания будут в тюрьме сбываться», — говорится в одном из сообщений.

«Теперь нужны курсы, как пересечь границу и не платить налоги», — сказано в другом, отсылающем к тому, что Блиновская была задержана при попытке пересечения российско-белорусской границы.

Другие пользователи интересовались, намерена ли Блиновская выпускать курс по налогам или даже строить на этом семейный бизнес, а также предрекали, что «всех инфоцыган ждет та же участь». При этом часть подписчиков посочувствовала Блиновской и пожелала ей скорейшего решения проблемы.

Ранее стали известны подробности обысков у Блиновской. Выяснилось, что проходят они по трем адресам: в частом доме в ЖК «Миллениум парк» в Истринском районе Московской области и в двух квартирах на Павелецкой набережной и на улице Шверника.