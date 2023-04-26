Оперная певица Анна Бондаревская умерла в день своего рождения

«Руководство и коллектив Большого театра с глубоким прискорбием сообщают, что 22 апреля 2023 года скончалась солистка оперной труппы Большого театра (2016-2021) Анна Сергеевна Бондаревская (22.04.1988-22.04.2023)», – сказано в сообщении.

С 2016 по 2021 год Бондаревская являлась солисткой оперной труппы Большого театра. Она стала лауреатом I степени Московского открытого молодежного конкурса академического сольного пения «Посвящается Шаляпину» и исполнила роли Певицы в «Манон Леско», Дуняши в «Царской невесте», Лауры в «Иоланте», Марины Мнишек в «Борисе Годунове», Лели в «Снегурочке», Маленькой разбойницы в «Истории Кая и Герды», а также в других спектаклях.