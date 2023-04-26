В Роспотребнадзоре назвали отличительную особенность штамма «Арктур»

«Арктур» — самый контагиозный, самый заразный из всех, приходившихся на нашу судьбу коронавирусов. <...> Мы видим риски распространения, они безусловно реализуются, но единственный способ защиты — это наша собственная защита, наша забота о здоровье. И, конечно же, для людей с ослабленным иммунитетом, и для тех, кто не хочет заболеть — это маска и чистые руки, — заявила Попова.