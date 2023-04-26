Фонд «Круг добра» обеспечит лекарствами детей с хроническим гепатитом С

В фонде «Круг добра» заявили о готовности быстро обработать заявки на получение лекарственных препаратов для детей с хроническим гепатитом С и передать эти данные для централизованной закупки. Об этом сообщает РАПСИ.

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Как подчеркнул председатель фонда «Круг добра» Александр Ткаченко, на данный момент необходимо оперативно направить заявку в фонд.

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«Мы разработали механизм, как мы сможем быстро их обработать, чтобы передать в ФКУ данные об общей потребности в лекарственных препаратах для централизованной закупки», — заявил он.

Отмечается, что ранее в перечень закупок фонда были включены зарегистрированные в России препараты Глекапревир/Пибрентасвир и Велпатасвир/Софосбувир.

В «Круге добра» уточнили, что после дополнительных обсуждений для одобрения заявок набор требуемых документов сведен к минимуму. Так, теперь для принятия решения о закупке препаратов от хронического гепатита С нужен только документ врачебной комиссии с назначением пациенту одного из двух препаратов, согласие на обработку персональных данных и, при готовности родителей, на распространение персональных данных.

«После получения заявки фонд в течение нескольких дней ее обработает и вынесет на экспертный совет. После решения экспертного совета необходимая информация о потребности регионов будет передана в Федеральное казенное учреждение (ФКУ) «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава России. Как известно, ФКУ закупает по заявкам фонда зарегистрированные в России препараты. ФКУ проведет централизованную закупку и доставит необходимое количество препаратов в регионы», — отметили в фонде.