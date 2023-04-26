Совфед поддержал лишение приобретенного гражданства за дискредитацию ВС

Совет федерации России одобрил закон о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию армии и за действия, угрожающие национальной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, согласно закону, приобретенного гражданства теперь могут лишить за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля, а также за организацию вооруженного мятежа. Данный законопроект на заседании Совфеда поддержал Конституционный комитет.

Также законодательство установило снижение объема требований к более чем двадцати категориям лиц при получении российского гражданства, а также расширило полномочия президента по определению того, кто имеет право на облегченный процесс получения гражданства.

Кроме того, были одобрены поправки, которые упрощают процесс получения гражданства РФ для ветеранов Великой Отечественной войны и иностранных граждан, заключивших контракт на службу в российских ВС на срок не менее 1 года. Поправки также исключают требование о согласии второго родителя – иностранного гражданина при приеме в гражданство РФ ребенка, рожденного в смешанном браке.