В Москве простились с балетмейстером Андреем Петровым

«Те, кто сегодня здесь собрались, - это те, кого он всегда ждал на свои спектакли. Он был бы счастлив увидеть вас на «Войне и мире», — сказал Троицкий.

Петров был основателем «Кремлевского балета» и занимал должность художественного руководителя театра с 1990 года. Также артист был главным балетмейстером театра. В 1970-х годах Петров ставил спектакли в Театре на Таганке, Театре на Бронной и Московском театре «Ромэн». В 1993-2001 годы он занимал пост генерального директора Государственного Кремлевского дворца, где был режиссером-постановщиком многих концертных программ. С 2006 года Петров — секретарь Союза театральных деятелей РФ, председатель Комиссии СТД РФ по хореографии.