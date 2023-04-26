В Москве простились с балетмейстером Андреем Петровым

В прощальном зале Центральной клинической больницы управления делами президента РФ в Москве простились с худруком Кремлевского балета Андреем Петровым. Об этом сообщает РИА Новости.
На прощание с балетмейстером пришли гендиректор Большого театра Владимир Урин, худрук балетной труппы Большого театра Махар Вазиев, директор театра «Кремлевский балет» Николай Троицкий, завтруппой театра Вадим Кременский, прима-балерина театра Александра Тимофеева и другие артисты балета, родственники и друзья.
«Те, кто сегодня здесь собрались, - это те, кого он всегда ждал на свои спектакли. Он был бы счастлив увидеть вас на «Войне и мире», — сказал Троицкий.
На церемонию прислали венки управление делами президента РФ, Большой театр, Союз театральных деятелей РФ, Общественное телевидение России, Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, коллектив Московской академии хореографии и другие.
После отпевания катафалк отправился на Троекуровское кладбище, где хореографа похоронят.
Петров был основателем «Кремлевского балета» и занимал должность художественного руководителя театра с 1990 года. Также артист был главным балетмейстером театра. В 1970-х годах Петров ставил спектакли в Театре на Таганке, Театре на Бронной и Московском театре «Ромэн». В 1993-2001 годы он занимал пост генерального директора Государственного Кремлевского дворца, где был режиссером-постановщиком многих концертных программ. С 2006 года Петров — секретарь Союза театральных деятелей РФ, председатель Комиссии СТД РФ по хореографии.
О смерти Петрова стало известно 25 апреля.