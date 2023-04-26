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Стало известно о получении принцем Уильямом большой суммы по делу о прослушке

Принц Уильям получил от издательства News Group LTD (NGN) медиамагната Руперта Мердока «большую сумму» по делу о незаконной прослушке его телефонов. Об этом сообщает Reuters.

Принц Уильям получил большую сумму по делу о прослушке
© Lenta.ru

Как стало известно агентству, соответствующие документы, подтверждающие факт получения наследником британского престола денег, предоставили адвокаты его младшего брата принца Гарри. Утверждается, что секретная сделка издательства с Букингемским дворцом была заключена в 2020 году. Деталей соглашения не приводится.

В свою очередь, NGN просит суд отказаться от рассмотрения иска на том основании, что он подан слишком поздно. Однако представители младшего сына короля Карла III настаивает, что Букингемский дворец заключил сделку с издательством о том, что судебные иски не будут поданы, пока идет расследование о незаконной прослушке телефонов известных личностей. Адвокаты также заявили, что королева Великобритании Елизавета II в 2017 году лично дала принцу Гарри разрешение искать правды в суде и пытаться добиться личных извинений со стороны медиамагната.

Ранее принц Гарри подал в суд на NGN. Он обвинил сотрудников издательства во взломе телефонов и получении личной информации о нем путем обмана, включая получение номера социального страхования его жены Меган Маркл. При этом он обвинил королевскую семью в утаивании прослушки его телефона.

Принцу Гарри диагностировали психическое расстройство

27 марта стало известно, что герцог Сассекский оказался одной из семи публичных персон, которые подали иски против медиаконгломерата Associated Newspapers. Истцы, в числе которых певец Элтон Джон и актриса Элизабет Херли, обвиняют журналистов в прослушивании телефонов и других вмешательствах в их частную жизнь.

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