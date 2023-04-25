Greenpeace: дым от пожара под Костромой может дойти до Москвы

Руководитель лесной программы Greenpeace Алексей Ярошенко заявил, что при подходящем направлении ветра и при мощном торфяном пожаре в Костромской области дым вполне может дойти до Москвы и даже дальше. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».

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По его словам, в этом году ситуация с торфяными пожарами в России будет «пугающей».

Ярошенко утверждает, что это касается не только Костромской области, но и многих других регионов страны. Он объяснил это жаркой, сухой и довольно ранней весной, а также обильным палом сухой травы, в том числе на сухих торфяниках и брошенных торфяных месторождениях.

Представитель Greenpeace подчеркнул, что из-за этого весной возникает порядка 80% торфяных пожаров в европейской и уральской частях России.

«Что же касается Костромской области, то при подходящем направлении ветра и при мощном торфяном пожаре дым вполне может дойти до Москвы и даже дальше», — добавил Ярошенко.