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1 час назад

Greenpeace предупредил о высоком риске пожаров в России, дым от которых может дойти до Москвы

Газета.Ru

Руководитель лесной программы Greenpeace Алексей Ярошенко заявил, что при подходящем направлении ветра и при мощном торфяном пожаре в Костромской области дым вполне может дойти до Москвы и даже дальше. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».

Greenpeace: дым от пожара под Костромой может дойти до Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в этом году ситуация с торфяными пожарами в России будет «пугающей».

Ярошенко утверждает, что это касается не только Костромской области, но и многих других регионов страны. Он объяснил это жаркой, сухой и довольно ранней весной, а также обильным палом сухой травы, в том числе на сухих торфяниках и брошенных торфяных месторождениях.

Представитель Greenpeace подчеркнул, что из-за этого весной возникает порядка 80% торфяных пожаров в европейской и уральской частях России.

«Что же касается Костромской области, то при подходящем направлении ветра и при мощном торфяном пожаре дым вполне может дойти до Москвы и даже дальше», — добавил Ярошенко.

Пожар в поселке Сосьва распространился на около 50 строений

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал профильные службы усилить наблюдение, чтобы повысить пожарную безопасность в лесах.

Общество,Алексей Ярошенко,Андрей Воробьев,
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