Сергей Рыбка покинул должность главного редактора "Газеты.Ru"

Главный редактор издания "Газета.Ru" Сергей Рыбка покинул должность. Исполнять обязанности главного редактора будет Ирина Сигова, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Rambler&Co.

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"Сергей Рыбка продолжит карьеру вне медиахолдинга Rambler&Co. Решение уйти с поста он принял в начале марта, но по согласованию с руководством проработал до середины апреля", - рассказали в пресс-службе.

Ирина Сигова, ранее занимавшая должность заместителя главного редактора, будет исполнять обязанности главного редактора "Газеты.Ru", добавили в пресс-службе. Ранее она начала карьеру в качестве корреспондента "Газеты.Ru", после чего работала шеф-редактором интернет-проектов на радио "Вести ФМ", шеф-редактором сайта ТАСС, в других крупных изданиях.

Рыбка был назначен на пост главного редактора "Газеты.Ru" в 2019 году. Ранее изданием руководила Ольга Алексеева.