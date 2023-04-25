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Сергей Рыбка покинул должность главного редактора "Газеты.Ru"

Главный редактор издания "Газета.Ru" Сергей Рыбка покинул должность. Исполнять обязанности главного редактора будет Ирина Сигова, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Rambler&Co.

Сергей Рыбка покинул должность главного редактора "Газеты.Ru"
© «Газета.ru»

"Сергей Рыбка продолжит карьеру вне медиахолдинга Rambler&Co. Решение уйти с поста он принял в начале марта, но по согласованию с руководством проработал до середины апреля", - рассказали в пресс-службе.

Ирина Сигова, ранее занимавшая должность заместителя главного редактора, будет исполнять обязанности главного редактора "Газеты.Ru", добавили в пресс-службе. Ранее она начала карьеру в качестве корреспондента "Газеты.Ru", после чего работала шеф-редактором интернет-проектов на радио "Вести ФМ", шеф-редактором сайта ТАСС, в других крупных изданиях.

Рыбка был назначен на пост главного редактора "Газеты.Ru" в 2019 году. Ранее изданием руководила Ольга Алексеева.

"Газета.Ru" - российское общественно-политическое интернет-издание, основанное в 1999 году. Входит в российский медиахолдинг Rambler&Co.

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