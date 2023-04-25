Умер народный артист России Геннадий Богачев

Народный артист России, артист Большого драматического театра им. Товстоногова Геннадий Богачев скончался на 79 году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе БДТ.

Уточняется, что актер умер сегодня, 25 апреля, после тяжелой болезни. Богачеву было 78 лет. В театре назвали известие о смерти артиста «очень печальным» и принесли свои искренние соболезнования родным и близким Геннадия Петровича.

«Верный и надежный друг, невероятно щедрый человек широкой души, «настоящий русский мужик, с которым не страшно идти в разведку» — так говорят о Геннадии Петровиче друзья и коллеги по цеху», - говорится в сообщении театра.

Геннадий Богачев родился 6 марта 1945 года. В 1969 году окончил Ленинградский театральный институт, после чего был принят в труппу Георгием Товстоноговым. Всю свою профессиональную жизнь он посвятил БДТ.