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Умер народный артист России Геннадий Богачев

Народный артист России, артист Большого драматического театра им. Товстоногова Геннадий Богачев скончался на 79 году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе БДТ.

Умер народный артист России Геннадий Богачев
© ТАСС

Уточняется, что актер умер сегодня, 25 апреля, после тяжелой болезни. Богачеву было 78 лет. В театре назвали известие о смерти артиста «очень печальным» и принесли свои искренние соболезнования родным и близким Геннадия Петровича.

«Верный и надежный друг, невероятно щедрый человек широкой души, «настоящий русский мужик, с которым не страшно идти в разведку» — так говорят о Геннадии Петровиче друзья и коллеги по цеху», - говорится в сообщении театра.

Геннадий Богачев родился 6 марта 1945 года. В 1969 году окончил Ленинградский театральный институт, после чего был принят в труппу Георгием Товстоноговым. Всю свою профессиональную жизнь он посвятил БДТ.

В кино широкую известность Богачеву принесли роли в таких фильмах и сериалах, как: «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Агент национальной безопасности», «Мастер и Маргарита», «Брежнев», «Ханума». Также он активно занимался дубляжом. Его голосом в российском прокате говорили Ричард Гир, Роберт Де Ниро и Мэл Гибсон.

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