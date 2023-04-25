Умер народный артист Геннадий Богачев

Народный артист России Геннадий Богачев умер в Петербурге на 79-м году жизни. Об этом сообщили в Большом драмтеатре имени Товстоногова, где всю жизнь служил актер. Там он сыграл более полусотни ролей, до последних дней выходя на сцену в спектакле Андрея Могучего «Губернатор», сообщает «Интерфакс».

Богачев также прославился ролями в картинах и сериалах, в том числе, «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Агент национальной безопасности», «Мастер и Маргарита». Артист был мастером дубляжа. В российском прокате он озвучивал Ричарда Гира, Роберта Де Ниро и Мела Гибсона.