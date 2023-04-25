СМИ заявили о резком росте спроса на визы в Европу у россиян

В апреле 2023 года спрос россиян на визы в Европу составил 30-40 процентов от общего количества запросов граждан РФ на визы. Это на 20 процентов больше, чем год назад, несмотря на введенные ЕС ограничения, пишет «Коммерсант».

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Замглавы миграционно-визового отдела Continent Express Юлия Отвагина рассказала газете, что до начала украинского кризиса на визы в Европу приходилось 70–80 процентов от общего числа запрашиваемых россиянами виз.

При этом вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, что сейчас в ЕС совершается не более 15–20 процентов поездок от докризисного 2019 года.

В OneTwoTrip «Коммерсанту» сообщили, что самыми востребованными у россиян зарубежными направлениями стали Франция, Италия и Испания.

По данным Continent Express, в начале осени 2022 года оформить европейскую визу россияне могли за одну-две недели, сейчас срок составляет от трех недель. За год число отказов в выдаче шенгенских виз выросло на 10–20 процентов. Чаще всего россиянам отказывают из-за некорректного использования предыдущих виз и нехватки средств на счетах.

В сентябре 2022 года ЕС приостановил упрощенный визовый режим с Россией. После этого консульский сбор при оформлении шенгенских виз вырос с 35 до 80 евро, увеличилось число требуемых от россиян документов, сроки оформления и выдачи виз.

Замглавы МИД РФ Евгений Иванов отмечал, что ЕС стал редко выдавать россиянам многократные визы, а некоторые из стран Евросоюза установили «заведомо невыполнимые условия» для получения виз.