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В Крыму на майские праздники ожидают до 150 тыс. туристов

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Туристический поток в Крым на майские праздники составит 120-150 тыс. человек, заявил в понедельник вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин в ходе выступления в эфире телеканала "Крым-24".

В Крыму на майские праздники ожидают до 150 тыс. туристов
© РИА Новости

"Я думаю, что на полуостров приедет от 120 до 150 тыс. туристов на майские праздники. Цены практически не поднимались два сезона, есть возможность отдохнуть по ценам 2021 года. И это хорошая новость для туристов", - сказал Ромашкин.

Он добавил, что при этом транспортная доступность Крыма на майские праздники не увеличивается.

"Я перед эфиром посмотрел наличие билетов на 28-30 апреля. Билетов практически нет. Обещанного расширения транспортного канала мы не видим, и это серьезная проблема для туристов", - сказал Ромашкин.

По итогам 2021 года Крым в четвертый раз побил рекорд по турпотоку за весь постсоветский период - республику посетили 9,5 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год. При этом в 2022 году в регионе отдохнули на 30% меньше туристов.

Ранее компания "Гранд сервис экспресс" сообщала, что поездами "Таврия" на майские праздники в направлении в Крым и обратно планируется перевезти порядка 200 тыс. пассажиров, что в два раза больше, чем в 2022 году.

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