Заседание Комиссии по развитию креативных индустрий состоится 25 апреля

Заседание Комиссии по развитию креативных индустрий Ассоциации менеджеров на тему: «Портрет креативного класса в России» пройдет 25 апреля 2023 года с 11:00 до 13:00 по московскому времени.

В настоящее время необходимо выработать единое представление о том, кто является креативным классом в стране (в том числе, обозначить численность, возраст, пол), обрисовать портрет типичного представителя, сформировать образ нового креативного героя и его место в креативной экономике страны.

В рамках заседания эксперты соберутся в целях формирования и описания креативного класса в России (лиц, занятых в профессиях, связанных с интеллектуальной деятельностью), формирования стойкого представления о сути и портрете креативного класса у федеральных и региональных органов власти, профессионального сообщества, а также у СМИ, развенчав стереотип о том, что это творцы, певцы и прочее.

С приветственным словом выступит Катерина Киндрук, заместитель исполнительного директора, Ассоциация менеджеров.

Модераторы дискуссии: Марина Абрамова, президент, АНО «Креативная экономика»; директор фест-форума «Российская креативная неделя» и Российской национальной премии в сфере креативных индустрий; сопредседатель Комиссии по развитию креативных индустрий, Ассоциация менеджеров; Дарья Топильская, генеральный директор, 2050.ЛАБ; сопредседатель Комиссии по развитию креативных индустрий, Ассоциация менеджеров.

Участники дискуссии: Дарья Стрекалова, HR-директор, Союзмультфильм;