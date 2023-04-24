Театр Наций отменил показы спектакля с участием Ахеджаковой

Запланированные на на 26 и 27 апреля показы спектакля Андрея Могучего «Сказка про последнего ангела» отменены в Театре Наций. Об этом сообщается на официальном сайте театра.

Уточняется, что отмена постановки связана с «техническими причинами». На сайте указано, что зрители могут сдать билеты до 10 мая. Ранее сообщалось, что показы постановки отменены в Санкт-Петербурге. «Сказку про последнего ангела» должны были показать 19 и 20 июня.

Спектакль «Сказка про последнего ангела» поставлен по книгам Романа Михайлова и одноименной сказке Алексея Саморядова. Главный герой Андрей попадает в психиатрическую больницу, где получает шанс изменить свою жизнь. В постановке задействованы такие актеры, как Павел Рассомахин, Глеб Пускепалис, Муся Тотибадзе и Владимир Буланов. Одну из ролей также исполняет Лия Ахеджакова.