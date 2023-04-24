$81.49-0.1389.35-0.11
36 минут назад

Фильм «Вызов» возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Елена Прошина

Российская кинокартина «Вызов», которая стала первым фильмом, снятым в космосе на борту МКС, возглавила прокат в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщает kinobusiness.com.

Фильм «Вызов» возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Фото: ТАССТАСС

Лента за минувший уикенд заработала 426 млн рублей.

Сюжет рассказывает, как торакальный хирург Женя должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. На тренировку у нее есть месяц. Героине необходимо провести операцию в условиях невесомости, от которой зависят шансы космонавта вернуться домой живым.

Второе место по сборам занимает кинокартина американского производства «Джон Уик 4» с Киану Ривзом, которая заработала 31,3 млн рублей. Замыкает тройку рейтинга «Мизантроп» (США) со сборами 15 млн рублей.

Далее в списке идут анимационная лента «Братья Супер Марио в кино», собравшая 14 млн рублей, и мультфильм «Коты Эрмитажа» с 12 млн рублей.

Напомним, в рамках создания фильма «Вызов» 5 октября 2021 года на МКС отправился первый в истории киноэкипаж в составе российской актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова. На орбите состоялось 12 съемочных смен.

Общество,Клим Шипенко,Антон Шкаплеров,Юлия Пересильд,Киану Ривз,Роскосмос,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий