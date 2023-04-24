Фильм «Вызов» возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Российская кинокартина «Вызов», которая стала первым фильмом, снятым в космосе на борту МКС, возглавила прокат в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщает kinobusiness.com.

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Лента за минувший уикенд заработала 426 млн рублей.

Сюжет рассказывает, как торакальный хирург Женя должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. На тренировку у нее есть месяц. Героине необходимо провести операцию в условиях невесомости, от которой зависят шансы космонавта вернуться домой живым.

Второе место по сборам занимает кинокартина американского производства «Джон Уик 4» с Киану Ривзом, которая заработала 31,3 млн рублей. Замыкает тройку рейтинга «Мизантроп» (США) со сборами 15 млн рублей.

Далее в списке идут анимационная лента «Братья Супер Марио в кино», собравшая 14 млн рублей, и мультфильм «Коты Эрмитажа» с 12 млн рублей.