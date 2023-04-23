Умерла советская актриса Лидия Ашрапова

21 апреля скончалась Лидия Леонтьевна Ашрапова, советская, казахстанская актриса театра и кино.

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Лидия Ашрапова (Лола Абдуракимова) родилась 28 августа 1935 года в селе Ямга, Якутия. В 1952-м окончила Ташкентское хореографическое училище. В 1952-1954 годах - актриса Ташкентской филармонии, в 1956-1958-х - солистка Казахского ансамбля песни и танца, актриса киностудии "Казахфильм".

Экранный дебют - 1955 год, главная роль, Галии, в легендарной музыкальной комедии "Девушка-джигит". Далее - десятки проектов: Халида в "Мы здесь живем", Сенем в "Рыбаках Арала", "Возвращение на землю", "И в шутку, и всерьез…", "Тайна пещеры Каниюта", "Ангел в тюбетейке", "Встреча на Медео".

В девяностые, завершив карьеру на "Казахфильме", вместе с мужем, оператором Асхатом Ашраповым, Лидия уехала в Россию, в Подмосковье, продолжив творческую деятельность и создав кинофирму "Альянс", где была художественным руководителем и продюсером.