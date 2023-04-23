$81.49-0.1389.35-0.11

Умерла советская актриса Лидия Ашрапова

21 апреля скончалась Лидия Леонтьевна Ашрапова, советская, казахстанская актриса театра и кино.

Умерла советская актриса Лидия Ашрапова
© Российская Газета

Лидия Ашрапова (Лола Абдуракимова) родилась 28 августа 1935 года в селе Ямга, Якутия. В 1952-м окончила Ташкентское хореографическое училище. В 1952-1954 годах - актриса Ташкентской филармонии, в 1956-1958-х - солистка Казахского ансамбля песни и танца, актриса киностудии "Казахфильм".

Экранный дебют - 1955 год, главная роль, Галии, в легендарной музыкальной комедии "Девушка-джигит". Далее - десятки проектов: Халида в "Мы здесь живем", Сенем в "Рыбаках Арала", "Возвращение на землю", "И в шутку, и всерьез…", "Тайна пещеры Каниюта", "Ангел в тюбетейке", "Встреча на Медео".

В девяностые, завершив карьеру на "Казахфильме", вместе с мужем, оператором Асхатом Ашраповым, Лидия уехала в Россию, в Подмосковье, продолжив творческую деятельность и создав кинофирму "Альянс", где была художественным руководителем и продюсером.

Последние семнадцать лет артистка провела в Крыму, ухаживая за тяжело больным мужем, который был прикован к постели.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий