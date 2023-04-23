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9 минут назад

В Дагестане объяснили всплеск заболеваемости корью

Lenta.ru

Всплеск заболеваемости корью в Дагестане связан с отказом жителей от прививок. Такое объяснение сложившейся ситуации дал руководитель управления Роспотребнадзора по республике Залимхан Омариев, передает РИА Новости.

В Дагестане объяснили всплеск заболеваемости корью
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, в настоящее время эпидемиологическую ситуацию в регионе можно назвать напряженной, но контролируемой.

«Речь, на самом деле, даже не о числе случаев заболевания, хоть это и важная характеристика, а именно о том, что люди в ходе проведения противоэпидемических мероприятий зачастую не идут на контакт и отказываются прививаться», — пояснил Омариев.

Он уточнил, что новые случаи инфицирования корью в Дагестане фиксируются каждый день, однако властям и уполномоченным органам все же удалось не допустить вспышек в организованных коллективах, например, в школах, детсадах и медучреждениях.

Ранее 23 апреля сообщалось, что в Дагестане выявили 188 случаев заболевания корью. Уточнялось, что осложнение эпидемиологической ситуации в связи с распространением кори началось в республике в феврале этого года, однако сначала выявлялись только единичные случаи.

Общество,Роспотребнадзор,
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