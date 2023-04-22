"Кабаре" Театра Наций и "Три товарища" из Перми забрали все "Золотые Маски" в номинации "Оперетта-Мюзикл"

Мюзикл «Три товарища» Пермского академического «Театр-Театра» удостоен российской национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле», передает ТАСС.

Объявление лауреатов проходит в Московском академическом музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Эксперты назвали лучшим режиссером Евгения Писарева, который поставил мюзикл «Кабаре» в Театре наций, а лучшим дирижером Татьяну Виноградову за работу над мюзиклом «Три товарища» в Пермском академическом «Театре-Театре».

Артисты мюзикла «Кабаре» в Театре наций получили три награды. За лучшую женскую роль в оперетте/мюзикле награждена актриса Александра Урсуляк за роль Салли Боулз в этой постановке, лучшую мужскую роль — Олег Савцов за роль Конферансье MC.

Елена Шанина, исполнившая в «Кабаре» роль Фрау Шнайдер, получила приз за роль второго плана.

Также удостоен «Золотой маски» балет «Катарина, или Дочь разбойника» красноярского Театра оперы и балета им. Хворостовского .

Опера «Мертвый город» московского театра «Новая опера» им. Колобова признана лучшей оперной постановкой.