"Кабаре" Театра Наций и "Три товарища" из Перми забрали все "Золотые Маски" в номинации "Оперетта-Мюзикл"

Мюзикл «Три товарища» Пермского академического «Театр-Театра» удостоен российской национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле», передает ТАСС.
Объявление лауреатов проходит в Московском академическом музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
Эксперты назвали лучшим режиссером Евгения Писарева, который поставил мюзикл «Кабаре» в Театре наций, а лучшим дирижером Татьяну Виноградову за работу над мюзиклом «Три товарища» в Пермском академическом «Театре-Театре».
Артисты мюзикла «Кабаре» в Театре наций получили три награды. За лучшую женскую роль в оперетте/мюзикле награждена актриса Александра Урсуляк за роль Салли Боулз в этой постановке, лучшую мужскую роль — Олег Савцов за роль Конферансье MC.
Елена Шанина, исполнившая в «Кабаре» роль Фрау Шнайдер, получила приз за роль второго плана.
Также удостоен «Золотой маски» балет «Катарина, или Дочь разбойника» красноярского Театра оперы и балета им. Хворостовского .
Опера «Мертвый город» московского театра «Новая опера» им. Колобова признана лучшей оперной постановкой.
Лучшим спектаклем в современном танце названа постановка «Место, которого еще не было» Проекта Ксении Михеевой и Союза театральных деятелей России.