В России предложили запретить продавать алкоголь до 21 года

В России могут запретить продавать крепкий алкоголь гражданам в возрасте до 21 года, следует из рекомендации Общественной палаты для Госдумы РФ, сообщает «РЕН ТВ».

В ней также содержится предложение целиком запретить продавать крепкое спиртное в праздничные дни. Депутаты и представители алкогольной отрасли высказали опасения, что подобные инициативы могут сделать рынок нелегальным и он уйдет в «тень». Как считает председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, ограничение должно вводиться поэтапно - с указанием определенных годов рождения потенциальных покупателей. Он предложил связать возраст продажи спиртного с 21 года с повышением возраста по призыву в ВС РФ.

В пользу повышения возраста продажи алкогольных напитков говорит тот факт, что многие школьники уже в 11 классе достигают 18-летнего возраста, и могут покупать алкоголь своим несовершеннолетним товарищам.