В России предложили запретить продавать алкоголь до 21 года
В России могут запретить продавать крепкий алкоголь гражданам в возрасте до 21 года, следует из рекомендации Общественной палаты для Госдумы РФ, сообщает «РЕН ТВ».
В ней также содержится предложение целиком запретить продавать крепкое спиртное в праздничные дни. Депутаты и представители алкогольной отрасли высказали опасения, что подобные инициативы могут сделать рынок нелегальным и он уйдет в «тень». Как считает председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, ограничение должно вводиться поэтапно - с указанием определенных годов рождения потенциальных покупателей. Он предложил связать возраст продажи спиртного с 21 года с повышением возраста по призыву в ВС РФ.
В пользу повышения возраста продажи алкогольных напитков говорит тот факт, что многие школьники уже в 11 классе достигают 18-летнего возраста, и могут покупать алкоголь своим несовершеннолетним товарищам.
13 марта на рассмотрение депутатов Госдумы внесли проект закона о поэтапном повышении возраста срочной службы до 21 года. В 2024 году призыву будут подлежать молодые люди с 19 лет – 30 лет. В 2025 будут призывать, начиная с 20 лет, а в 2026 – с 21 – 30 лет.