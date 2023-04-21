Захарова ответила Вайкуле на слова о сносе памятников

Глупостью назвала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова слова певицы Лаймы Вайкуле о необходимости сносить памятники советским солдатам. По мнению дипломата, подобные заявления можно делать только «от полнейшего невежества и нечеловеческой злобы», Об этом Захарова написала в личном Telegram-канале.

Людей, которые сносят памятники, тем более установленные в честь тех, кто отдал свою жизнь за других, не видя в них художественной ценности или отказывая себе в памяти, всегда называли варварами, — сообщила представитель МИД.

Захарова также отметила, что говорить, будто «мощнейший и яркий» памятник не имеет художественной ценности, может лишь человек, у которого «полностью атрофировался художественный вкус».

Ранее Лайма Вайкуле высказала мнение, что памятники павшим солдатам Великой Отечественной войны не имеют художественной ценности. По словам артистки, она не понимает, ни зачем они нужны, ни людей, желающих преклонить голову перед ними. Певица также обвинила Россию в «приватизации» дня Победы и русского языка.