В МЧС предупредили о штрафах за жарку шашлыков на природе

Приготовление шашлыков и разведение открытого огня вне специально оборудованных мест на территории Московской области грозит штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом в воскресенье, 23 апреля, рассказали в региональном главке МЧС.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Приготовление шашлыков разрешено только в специально оборудованных местах, — говорится в сообщении.

Уточняется, что за нарушение правил пожарной безопасности административный штраф составит от 5 до 15 тысяч рублей. Должностные лица заплатят за нарушение от 20 до 30 тысяч рублей, а юридические лица — от 300 до 400 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Также в России появился штраф за мойку и ремонт автомобилей на территории СНТ. Кроме того, с этого года владельцам участков в садовых товариществах и частных домов можно сжигать мусор в 15 метрах от построек вместо ранее заявленных 50 и пользоваться мангалом в пяти метрах от любых зданий, при этом в диапазоне двух метров не должно быть сухостоя и других горючих материалов.