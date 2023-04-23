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38 минут назад

В МЧС предупредили о штрафах за жарку шашлыков вне оборудованных мест

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Приготовление шашлыков и разведение открытого огня вне специально оборудованных мест на территории Московской области грозит штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом в воскресенье, 23 апреля, рассказали в региональном главке МЧС.

В МЧС предупредили о штрафах за жарку шашлыков на природе
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Приготовление шашлыков разрешено только в специально оборудованных местах, — говорится в сообщении.

Уточняется, что за нарушение правил пожарной безопасности административный штраф составит от 5 до 15 тысяч рублей. Должностные лица заплатят за нарушение от 20 до 30 тысяч рублей, а юридические лица — от 300 до 400 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Также в России появился штраф за мойку и ремонт автомобилей на территории СНТ. Кроме того, с этого года владельцам участков в садовых товариществах и частных домов можно сжигать мусор в 15 метрах от построек вместо ранее заявленных 50 и пользоваться мангалом в пяти метрах от любых зданий, при этом в диапазоне двух метров не должно быть сухостоя и других горючих материалов.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Мария Долгова рассказала, сколько составит «индекс шашлыка» на небольшую семью в 2023 году.

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