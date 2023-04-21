В АТОР сообщили о снижении стоимости путёвок в Крым

«Крым — это единственный регион из всех российских, который по сравнению с прошлым годом цены не повышает, а понижает, ненамного. Я не могу сказать, что он не пользуется популярностью, потому что даже при прогнозируемом снижении на высокий сезон Крым войдёт в пятёрку самых продаваемых летних направлений. Динамика, конечно, не такая, как была в 2021 году, когда Крым побил рекорд. Сейчас будет [турпоток — прим. ГМ] ниже ориентировочно на 30%, отельеры заинтересованы, чтобы туристы к ним поехали».