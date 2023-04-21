В АТОР сообщили о снижении стоимости путёвок в Крым этим летом
Это единственный российский регион, в котором цены на отдых упали по сравнению с прошлым годом.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
«Крым — это единственный регион из всех российских, который по сравнению с прошлым годом цены не повышает, а понижает, ненамного. Я не могу сказать, что он не пользуется популярностью, потому что даже при прогнозируемом снижении на высокий сезон Крым войдёт в пятёрку самых продаваемых летних направлений. Динамика, конечно, не такая, как была в 2021 году, когда Крым побил рекорд. Сейчас будет [турпоток — прим. ГМ] ниже ориентировочно на 30%, отельеры заинтересованы, чтобы туристы к ним поехали».
Ожидается, что РЖД увеличит количество поездов в Крым в этом году, а на Крымском мосту откроют новые пункты досмотра. Таким образом туристам не придётся стоять в пробках, отметила Ломидзе.
«РЖД планирует в сезон увеличить количество поездов в Крым. Правда, только из Москвы, с 17 до 22. Вариативность увеличится с июня, не на майские праздники. Крайне маловероятно, что откроется аэропорт Симферополя. Как было сказано на одном из последних совещаний, планируют увеличить количество точек досмотра на Крымском мосту. Это было одно из опасений туристов, что этих точек пропускных будет мало, поток большой и стоять 4-5 часов в очереди никому не хочется. Объявлено, что планируется увеличить количество этих пропускных точек, объём поездов тоже увеличится».
Ранее в Минтрансе заявили о планах перевезти в Крым 3 млн отдыхающих. Речь идёт о пассажирах, которые поедут в отпуск в высокий сезон, — с 1 мая по 30 сентября, сообщил министр транспорта Виталий Савельев.