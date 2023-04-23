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Умерла сестра Нонны Мордюковой, актриса Наталья Катаева

22 апреля скончалась Наталья Катаева, советская художник по костюмам, жена оператора Петра Катаева, сестра Ноны Мордюковой.

Умерла сестра Нонны Мордюковой, актриса Наталья Катаева
© Российская Газета

Рассказы Натальи Викторовны о работе над культовыми лентами не раз звучали с телеэкранов - в сериале "Тайны кино" (эпизоды про "Войну и мир", "Карнавал" и "Родню"), "Тайны советского кино" (серия про "Здравствуйте, я ваша тётя!"), в фильме "Семнадцать мгновений весны 25 лет спустя".

Наталья Мордюкова родилась в апреле 1936 года. Работала художником по костюмам в Останкино. Была самой близкой сестрой для Нонны Мордюковой, скрашивала последние дни жизни звезды, ухаживала за ней, оставив ради этого кино.

О смерти Катаевой в соцсети сообщил Стас Садальский, с теплотой вспомнив, что Наталья Викторовна работала с ним над двумя картинами.

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