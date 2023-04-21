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Названа доля желающих сменить профессию россиян

Россияне не определились с выбором специальности. О результатах опроса образовательной платформы Skillbox сообщают «Ведомости».

Названа доля желающих сменить профессию россиян
© Lenta.ru

Каждый пятый гражданин страны (19,2 процента) хотел бы сменить профессию. 29,6 процента опрошенных ищут направление для дополнительного развития, а доля россиян, которые хотели бы освоить смежное направление, но при этом остаться в текущей сфере деятельности, составляет только 3,8 процента. Исследование показало, что из желающих сменить род занятий, 21,8 процента людей не знают, чем бы хотели заниматься. Еще 17,9 процента сомневаются в правильности выбранной будущей работы.

С тем, что профориентация помогает определиться с будущей специальностью, согласились большинство респондентов (57,8 процента). Не доверяют этому инструменту 6,3 процента россиян, причем 0,9 процента заявили, что их близкие способны сделать это лучше. Профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Елена Варшавская считает, что в обязательном порядке вводить в школах профориентацию не стоит, так как ученики достаточно загружены различными дисциплинами. Она добавила, что стоит дать возможность детям попробовать все возможные виды деятельности, чтобы понять их способности. По мнению эксперта, профориентационные тесты дают лишь информацию для размышления детей и родителей.

Ранее комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект об упрощении трудоустройства подростков. Соавтор инициативы, председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев заявил, что лучшая профориентация — это опыт работы, поэтому все барьеры, связанные с трудоустройством молодежи, необходимо снять.

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