В Петербурге перенесли спектакли с Данилой Козловским
Петербургский МДТ (Театр Европы) объявил о переносе на месяц спектаклей режиссера Льва Додина «Гамлет». Об этом пишет пресс-служба театра.
В пресс-службе пояснили, что театр вынужден перенести спектакли, запланированные на 20 и 21 апреля, на 21 и 22 мая соответственно.
«Приобретенные билеты остаются действительными», - уточнили в МДТ.
Напомним, что спектакль идет на сцене петербургского театра с 2016 года. В нем задействованы артисты Данила Козловский, Станислав Никольский, Игорь Черневич, актрисы Елизавета Боярская, Ксения Раппопорт, Екатерина Тарасова.
В 2016 году спектакль был удостоен престижной премии «Золотой Софит», в 2017 за него была вручена «Золотая маска».
Ранее сообщалось, что в Генпрокуратуру поступило обращение с просьбой проверить Козловского по статье о дискредитации российской армии.