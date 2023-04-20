В Петербурге перенесли спектакли с Данилой Козловским

Петербургский МДТ (Театр Европы) объявил о переносе на месяц спектаклей режиссера Льва Додина «Гамлет». Об этом пишет пресс-служба театра.

В пресс-службе пояснили, что театр вынужден перенести спектакли, запланированные на 20 и 21 апреля, на 21 и 22 мая соответственно.

«Приобретенные билеты остаются действительными», - уточнили в МДТ.

В 2016 году спектакль был удостоен престижной премии «Золотой Софит», в 2017 за него была вручена «Золотая маска».