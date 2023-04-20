В США спасли "самого толстого кота в мире"

Вес кота по кличке Патч составляет 18 кг. Из-за этого животное посадили на строгую диету. Все это время питомец жил со старым владельцем, который и довел его до такого состояния. Зоозащитники забрали животное у мужчины и поместили в приют, где за ним будут наблюдать ветеринары.