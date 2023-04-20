Умер актер Андрей Дементьев

Андрей Михайлович Дементьев родился 24 мая 1957 года. В 1980-м окончил киноведческий факультет ВГИКа. В 1980-1983 годах - редактор киностудии имени Довженко, с 1987-го - начальник зарубежного отдела журнала "Советский экран". С начала 90-х работал на телевидении: передачи "Короткий метр" и "Кинематографъ", редактор и шеф-продюсер службы кинопоказа канала РЕН ТВ.