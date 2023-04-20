Умер актер Андрей Дементьев
20 апреля ушел из жизни Андрей Дементьев, советский и российский актер, киновед, редактор.
Андрей Михайлович Дементьев родился 24 мая 1957 года. В 1980-м окончил киноведческий факультет ВГИКа. В 1980-1983 годах - редактор киностудии имени Довженко, с 1987-го - начальник зарубежного отдела журнала "Советский экран". С начала 90-х работал на телевидении: передачи "Короткий метр" и "Кинематографъ", редактор и шеф-продюсер службы кинопоказа канала РЕН ТВ.
Как актер Дементьев, обладавший фактурной внешностью, дебютировал в конце 80-х, сыграв Аркашу в драме по сценарию Аркадия Высоцкого "Зеленый огонь козы" - с Машковым, Авиловым, Тереховой. Далее - "Короткая игра", "Женщина для всех", "Холод", "Искушение Дирка Богарда", Максимилиан Волошин в "Зеркалах".