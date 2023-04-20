Минцифры: электронные повестки через Госуслуги не рассылаются

Минцифры не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о планах в отдельных регионах отправлять электронные повестки через портал госуслуг. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Санкт-Петербурге начали в тестовом режиме рассылать электронные повестки в рамках весеннего призыва. Уточнялось, что повестки приходят в личный кабинет на портале госуслуг.

В Минцифры в свою очередь отметили, что сейчас у граждан есть только два имеющих юридическую силу способа получить повестку. В первом случае повестку вручают сотрудники военкомата по месту прописки или временной регистрации, а также руководитель или ответственный за военно-учетную работу в организации по месту работы или учебы. Второй способ — заказное письмо с уведомлением, отправленное Почтой России.

Для рассылки электронных повесток через портал госуслуг необходимо принятие отдельного нормативного акта, напомнили в министерстве. В связи с этим отправка повесток через «Госуслуги» невозможна.