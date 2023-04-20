Пранкеры Вован и Лексус рассказали об угрозах

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, что иногда получают в комментариях под видео угрозы в свой адрес. Об этом они сообщили в интервью, опубликованном на RuTube-канале «Абzац».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«В комментах пишут сумасшедшие», — сказал Кузнецов.

При этом Столяров уточнил, что они получают комментарии, в которых пользователи предлагают «какие-то меры экзекуции» по отношению к ним, постоянно. В то же время пранкер подчеркнул, что они реагируют далеко не на все подобные сообщения.

Вован также вспомнил, что в соцсетях им регулярно досаждает незнакомая девушка.

«Она нас в Twitter всегда отмечает и ставит рядом теги ФБР, ЦРУ, какие-то еще: "Обратите внимание, госсекретарь Блинкен, введите санкции"», — поиронизировал он.