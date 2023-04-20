Пока вы спали: обращение Захаровой к Сеулу и истощение запаса иномарок в России

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В МИД России предостерегли Сеул от поставок оружия Киеву

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Поставки оружия Украине рассматриваются Россией как откровенно враждебный акт, откуда бы они ни происходили. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Подобные шаги крайне негативно скажутся на двусторонних отношениях с теми государствами, которые их предпринимают, и будут учитываться при формировании российских позиций по вопросам, затрагивающим коренные интересы безопасности соответствующих стран. В случае с Республикой Корея речь могла бы идти о подходах к урегулированию ситуации на Корейском полуострове», - подчеркнула она.

Иностранные производители начали предустанавливать RuStore на смартфоны

Китайские производители смартфонов Xiaomi, Vivo, Realme, Infinix, Itel и Tecno начали предустанавливать российский магазин приложений RuStore от VK на свои устройства, пишет «Коммерсант».

RuStore с 1 января вошел в перечень программ, обязательных к предустановке на продающиеся в России телефоны. При этом он не получил доступ к системным настройкам Android, так как это запрещено лицензией Google. Разрешение должен дать владелец при первом включении смартфона.

В России почти закончились иномарки массового сегмента

В России практически исчерпаны запасы новых иностранных автомобилей средней ценовой категории. Российские представительства Volkswagen, Kia, Skoda, Citroen, Opel, Renault и Hyundai на своих сайтах предлагают чуть более 300 таких машин, сообщают «Известия».

При этом, по данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры», счет реально имеющихся в наличии иномарок массового сегмента в автосалонах идет даже не на сотни, а на десятки, а цены на них существенно выросли по сравнению с 2021 годом. Проблему мог бы решить параллельный импорт, но из-за усложнившейся логистики везти недорогие машины не выгодно, так как их конечная цена отпугнет покупателей.

Хакерская группировка нацелилась на компьютеры Apple

Хакерская группировка LockBit, известная своими вирусами-вымогателями, создала вредоносную программу специально для компьютеров Apple Mac, разрушая стереотип о неуязвимости продукции американской компании. Об этом пишут «Известия».

По словам опрошенных изданием экспертов, «яблочная» экосистема действительно куда более закрыта, чем операционные системы от Microsoft. При этом компьютеры от Apple становятся сейчас все популярнее, поэтому хакеры решили «присмотреться» и к ним. А уверенность пользователей в том, что Apple Mac защищены от хакерских атак, создает «дополнительные возможности для преступников в плане распространения вредоносных программ», уверены они.

Власти удалили объяснение вспышки над Киевом

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак объяснил яркую вспышку неизвестного происхождения в небе над Киевом результатом работы ПВО, однако вскоре удалил сообщение. Об этом пишет РИА Новости.