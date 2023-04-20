Михаил Швыдкой считает, что уехавшие из России артисты не смогут вернуться в страну

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в беседе с РИА Новости высказался об уехавших из России артистах.

"Те, кто занимает сегодня жесткую антироссийскую позицию, я не думаю, что они смогут вернуться. С моей точки зрения, художники должны в такие периоды оставаться на родине", - заявил культурный деятель.

По словам Швыдкого, многие уехавшие из России артисты сбежали из-за испуга. Спецпредставитель президента отметил, что есть и звезды, которые выступили после эмиграции "с речами, которые нарушали целый ряд существующих в России законов". Швыдкой призвал артистов оставаться на родине в тяжелые времена для страны.