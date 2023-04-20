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7 минут назад

Михаил Швыдкой считает, что уехавшие из России артисты не смогут вернуться в страну

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Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в беседе с РИА Новости высказался об уехавших из России артистах.

Михаил Швыдкой считает, что уехавшие из России артисты не смогут вернуться в страну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Швыдкой предположил, что занявшие "антироссийскую позицию" знаменитости не смогут вернуться в страну.

"Те, кто занимает сегодня жесткую антироссийскую позицию, я не думаю, что они смогут вернуться. С моей точки зрения, художники должны в такие периоды оставаться на родине", - заявил культурный деятель.

По словам Швыдкого, многие уехавшие из России артисты сбежали из-за испуга. Спецпредставитель президента отметил, что есть и звезды, которые выступили после эмиграции "с речами, которые нарушали целый ряд существующих в России законов". Швыдкой призвал артистов оставаться на родине в тяжелые времена для страны.

"Особенно, если мы говорим об актерах, которые всегда должны быть едины с публикой, а публика здесь, дома", - отметил он.

Общество,Михаил Швыдкой,
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