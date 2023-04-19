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50 минут назад

Балет "Нуреев" сняли с репертуара Большого театра

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Государственный академический Большой театр (ГАБТ) России снял с репертуара спектакль "Нуреев", сообщил на пресс-конференции в среду гендиректор ГАБТ Владимир Урин.

Балет "Нуреев" сняли с репертуара Большого театра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Спектакль "Нуреев" снят с репертуара в связи с подписанным законом, <...> где абсолютно однозначно обговорены вопросы, связанные с вопросами пропаганды нетрадиционных ценностей", - сказал Урин.

Он отметил, что этот спектакль подпадает под действие этого закона.

"Поэтому естественно совершенно как только закон был подписан, театром было принято решение этот спектакль с репертуара театра снять" - добавил он.

Президент России Владимир Путин 5 декабря 2022 года подписал закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии. Согласно поправкам, внесенным в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и другие документы, полностью запрещается такая пропаганда в социальных сетях, СМИ, кино, рекламе.

Премьера балета "Нуреев" на музыку Ильи Демуцкого в режиссуре и сценографии Кирилла Серебренникова и хореографии Юрия Посохова состоялась в Большом театре в декабре 2017 года.

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