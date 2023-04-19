В Соборной мечети Петербурга готовятся к Ураза-байраму

У мусульман завершается священный месяц Рамадан. Последний день строгого поста - уже завтра, 20 апреля, а в пятницу, в первый день месяца Шавваль, наступит праздник разговения Ураза-байрам.

Мусульмане начинают отмечать Ураза-байрам, собираясь в мечетях для совершения главного праздничного ритуала - коллективной молитвы-намаза. В Северной столице центром торжеств, которые продлятся три дня, традиционно станет Санкт-Петербургская соборная мечеть, которая в этом году отметила 110-летие со дня первого богослужения. Глава Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России настоятель мечети Равиль-хазрат Панчеев рассказал корреспонденту "РГ" о внутреннем укладе храма и ходе реставрационных работ в уникальном здании.

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Вид на Петроградскую сторону Петербурга со стороны Невы невозможно представить без синего купола и минаретов Соборной мечети. Создание и первые годы ее существования пришлись на начало ХХ века и время больших потрясений в истории нашей страны. И все-таки судьбу мусульманского храма в центре самого европейского города России можно считать счастливой: он уцелел в эпоху воинствующего атеизма, сохранил внутреннее убранство и вернулся к своему предназначению.

Несмотря на трудные десятилетия, мечеть сберегла важнейшие элементы своего интерьера. Со времен постройки сохранилась огромная люстра главного зала, поддерживающие купол парные колонны, михраб (арочная ниша в стене мечети, указывающая направление на Мекку, мусульманский аналог алтаря), который даже ни разу не реставрировался. Еще в советское время были восстановлены фигурные металлические решетки оконных проемов. В постсоветские годы нижнюю часть внутренних стен главного зала вручную расписали затейливым орнаментом.

Полномасштабной реставрации Санкт-Петербургская соборная мечеть, помещения которой одновременно могут вместить более тысячи молящихся, дождалась уже в XXI веке. Начиная с 2000 года были отреставрированы фасады и оба минарета высотой 48 метров, крыша со световым фонарем, главный зал, а также майоликовая отделка порталов. Продолжается восстановление интерьеров: на втором этаже отреставрирован молельный зал для женщин, которых от посторонних глаз укрывают деревянные резные ширмы. На третьем этаже завершаются работы по реставрации дополнительного молельного зала для мужчин. Паркет этого зала будет застелен коврами, подаренными единоверцами из Турции.

Изучается возможность также за счет городского бюджета провести работы по укреплению гранитных плит на фасаде мечети. "Почти сто лет их никто не обследовал. Когда в 1990-х годах их решили проверить, то выяснилось, что они в очень плачевном состоянии", - пояснил Равиль-хазрат Панчеев. Он рассказал, что в 2013-2014 годах часть аналогичных плит на минаретах отвалилась, тогда было проведено их укрепление. "А состояние плит на самом здании требует исследования, и следующим этапом, я думаю, будет если не замена, то обязательное крепление гранитных плит на фасаде", - пояснил муфтий.

Равиль-хазрат Панчеев: Внутри мечети сохраняется отделка майоликой, снаружи ее заменили на технический фарфор. Фото: Святослав Акимов

Ремонт и реставрацию фасадов завершат в этом году, но дел еще много, говорит Панчеев: "Лестничные пролеты, подъем на второй и третий этажи также требуют рук реставраторов. Своими силами, без поддержки специалистов, мы не обойдемся".

Как рассказал глава Духовного управления, после завершения всех реставрационных работ пол главного зала Соборной мечети украсит большой турецкий ковер с изображением цветка по центру. Также на первом этаже мечети в ближайшее время будет оформлен отдельный зал для проведения мусульманских бракосочетаний (никях).

Побывать в Соборной мечети, увидеть ее убранство и результаты реставрационных работ могут не только мусульмане. В мечети проводятся полуторачасовые экскурсии, на которые могут записаться все желающие. Однако к этому пришли не сразу. Сначала проведение экскурсий доверили турфирмам в рамках туристического направления "Религиозный Петербург", но, подробнее познакомившись с их содержанием, от такого сотрудничества отказались - не устроил подчеркнуто атеистический подход к рассказу о мусульманской святыне. Теперь экскурсии проводят квалифицированные сотрудники Духовного управления, поток экскурсантов значительно вырос.

Михраб - мусульманский аналог алтаря - это ниша в стене, обращенной в сторону Мекки. Фото: Святослав Акимов

Соборная мечеть, у которой в дни мусульманских праздников собираются тысячи верующих, востребована еще и как место для общения между представителями различных конфессий, здесь регулярно проводятся конференции, круглые столы с участием богословов, ученых, представителей органов власти. В этом году будет проходить второй Санкт-Петербургский международный религиозный форум, на который съедутся гости из многих стран мира.

Интересные факты

Празднику разговенья Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) уже 1399 лет - считается, что его начали отмечать в 624 году.

По преданию, именно в этот день Аллах ниспослал пророку Мухаммаду первые стихи Корана.

Верующие поздравляют друг друга словами: "Ид Мубарак!" (счастливого праздника!).

Праздник длится три дня, в которые мусульмане надевают лучшую одежду, ходят в гости с подарками, стараются веселиться, готовят традиционные блюда, которыми обмениваются с соседями.

В это время принято посещать могилы близких, раздавать пожертвования бедным, дарить подарки и просить друг у друга прощения.

Тем временем

Огромные проблемы для Соборной мечети как ценного памятника архитектуры создает вибрация от проходящих рядом трамваев. Линия рельсового транспорта здесь существует давным-давно, но теперь постоянные сотрясения могут отразиться на результатах дорогостоящих реставрационных работ.

- Когда мы молимся и проходят трамваи, то ощущаем на себе, как все это "шевелится", - поделился Равиль-хазрат Панчеев. Он напомнил, что в свое время майолика на куполе Соборной мечети, с учетом петербургского климата, была заменена на технический фарфор. Но даже он на той стороне мечети, где проходят трамвайные пути, начинает портиться. А мастерских, которые производили такой фарфор, уже не существует, и найти замену будет сложно.