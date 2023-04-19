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Гастроли Большого театра в Пекине начнутся 25 июля

Балетная труппа Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) отправится с гастролями в Пекин, где покажет "Дон Кихота" и гала-концерт, гастроли начнутся 25 июля, сообщил ТАСС в среду гендиректор театра Владимир Урин.

Гастроли Большого театра в Пекине начнутся 25 июля
© РИА Новости

"Балетная труппа завершит свой сезон гастролями в Пекин, в Китай, где покажет балет "Дон Кихот" и гала-концерт ведущих солистов. Мы договорились, что <...> будем работать в Национальном центре исполнительских искусств", - отметил Урин.

"Дон Кихот" является одним из старейших балетов Большого театра. Он пережил множество реставраций и модернизаций. В настоящее время он представлен в хореографической редакции Алексея Фадеечева.

Говоря о других гастрольных поездках, Урин сообщил, что оперная труппа с "Евгением Онегиным" в концертном исполнении приедет в Калининград и выступит с гала-концертом в Доброграде.

"Опера, хор и оркестр участвуют в фестивале "Новый Иерусалим", где исполнят "Колокола" Рахманинова и его оперу "Алеко", - добавил гендиректор.

Что касается следующего сезона, то планируются гастроли Большого театра в Липецк, Минск, Киров, Уфу и Челябинск. "В Ереване будет совместный концерт молодежных программ Ереванского театра и нашего театра с оркестром, а в Минске - гастроли оперы и балета", - сказал Урин.

На сцене Большого театра в новом сезоне выступят Башкирский театр оперы и балета, Узбекский театр оперы и балета, Санкт-Петербургский театр "Зазеркалье", Приморская сцена Мариинского театра, Челябинский театр оперы и балета и Бурятский театр оперы и балета, перечислил гендиректор ГАБТ.

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