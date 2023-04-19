"Коронавирус очень изменчив. Его геном состоит из 30 тыс. нуклеотидов, и каждая частичка отличается от другой по наличию мутаций. Некоторые из них дают какие-то "преимущества" вирусу, делая его более инфекционным. Но таких вариантов вируса, дающих высокую патогенность, очень мало. Они появляются и постепенно исчезают. И в результате на сегодняшний день не существует вариантов ковида, вызывающих тяжелое течение заболевания.



Конечно, появление "арктура" должно вызывать определенную обеспокоенность в медицинских организациях, которые следят за этим, но обычные люди не должны волноваться из-за данного варианта, в нем нет ничего особенного", — сказал специалист.