Выявленный в России новый подвид коронавируса «арктур» принципиально не отличается от предыдущих вариантов и не способен вызвать серьезный подъем заболеваемости. Об этом в разговоре с Рамблером заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
По словам специалиста, в настоящее время нет оснований говорить о том, что приход "арктура" в Россию спровоцирует рост заболеваемости.
"Коронавирус очень изменчив. Его геном состоит из 30 тыс. нуклеотидов, и каждая частичка отличается от другой по наличию мутаций. Некоторые из них дают какие-то "преимущества" вирусу, делая его более инфекционным. Но таких вариантов вируса, дающих высокую патогенность, очень мало. Они появляются и постепенно исчезают. И в результате на сегодняшний день не существует вариантов ковида, вызывающих тяжелое течение заболевания.
Конечно, появление "арктура" должно вызывать определенную обеспокоенность в медицинских организациях, которые следят за этим, но обычные люди не должны волноваться из-за данного варианта, в нем нет ничего особенного", — сказал специалист.
Вместе с тем Альтштейн ответил на вопрос об эффективности существующих на сегодняшний день вакцин против "арктура".
"Когда мы говорим о различных вариантах "омикрона", то против них эффективность вакцин не так уж велика. Конечно, вакцины защищают от тяжелого течения болезни, от смерти, но они достаточно слабо защищают от заражения. Поэтому та ситуация, которая в течение последнего года сложилась с "омикроном", сейчас продолжается с "арктуром". Однако в стране идет постепенное снижение заболеваемости, поскольку происходят изменения вируса, приводящие к его меньшей инфекционности. А иммунитет населения нарастает", — заявил вирусолог.
Он подчеркнул, что пандемия коронавируса подходит к концу.
"Скорее всего, в течение этого года она закончится. Не в том смысле, что вирус совсем исчезнет - это вряд ли, просто вскоре коронавирус SARS-CoV-2 станет сезонным", — сказал эксперт.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о выявлении в России нескольких случаев заболевания вариантом коронавируса "арктур". При этом в ведомстве отметили, что в связи с обнаружением нового субварианта вводить какие-либо противоэпидемические ограничения не нужно.