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1 час назад

Лучшим работодателям страны вручат премии "Талантист"

Газета.Ru

Церемония награждения лучших работодателей страны "Талантист" состоится 28 апреля в московском концертном зале "Зарядье". Об этом сообщает пресс-служба президентской платформы "Россия - страна возможностей", организовавшей исследование, на основе которого был сформирован рейтинг самых привлекательных HR-брендов.

Лучшим работодателям страны вручат премии "Талантист"
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look PressKonstantin Kokoshkin/Global Look Press

Отмечается, что исследование проводилось со стаффинговой группой Ancor. С января по март 2023 года по всей стране было опрошено 20 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, а также от 14 до 17 лет.

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В опросе были представлены 600 крупнейших компаний. При этом, в рейтинг работодателей вошла 381 организация.

Этот социологический замер позволил выявить предпочтения людей трудоспособного возраста в отношении работы в целом и их отношение к конкретным брендам работодателя, поясняют организаторы.

Генеральный директор платформы "Россия - страна возможностей", исполняющий обязанности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров констатирует, что за последние несколько лет рынок труда в России претерпел значительные изменения. Результаты данного исследования это подтверждают.

"На основе полученных данных мы сформировали рейтинг самых привлекательных работодателей в целом по стране и отдельно в каждом из 13 секторов экономики. Эти компании мы наградим 28 апреля", - сообщил Комиссаров.

Операционный директор компании Ancor Алексей Миронов рассказал, что руководители бизнеса, профессионалы по управлению персоналом, представители госструктур соберутся на одной площадке, чтобы обсудить результаты исследования.

"Поговорим о том, как компании смогут использовать данные по выявленным трендам, что они должны принять во внимание, чтобы построить сильный и успешный бренд работодателя. Разберем ключевые критерии выбора работодателя, как люди в России меняют работу, что привлекает их, и что помогает удержать. Рассмотрим, как россияне оценивают рынок труда и свои карьерные возможности", - пояснил Миронов.

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