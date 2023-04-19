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1 час назад

В Павловском Посаде благоустроят парк «Дубрава»

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В Павловском Посаде планируют завершить работы по благоустройству парка «Дубрава» к концу лета.

В Павловском Посаде благоустроят парк «Дубрава»
Фото: Министерство благоустройства Московской областиМинистерство благоустройства Московской области

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство благоустройства.

«В прошлом году эта территория набрала 5,59 тыс. голосов жителей во время всероссийского голосования за объекты благоустройства и заняла второе место по Московской области», — заявил глава ведомства Михаил Хайкин.

На территории парка появятся зоны для пеших, велосипедных и лыжных прогулок, места для отдыха, детская игровая зона в эко-стиле, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Парк станет продолжением пешеходной зоны «Родина Павловопосадского платка».

Ранее сообщалось, что в Удмуртии отремонтируют 80 дорожных объектов в рамках национального проекта.

Общество,Михаил Хайкин,
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