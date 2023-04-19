Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В МИД РФ назвали ничтожными заявления Японии об «оккупации» Курил

Видео дня

В МИД РФ ответили на упоминания Южных Курил в японской «Синей книге по дипломатии», напомнив Токио о том, что острова — неотъемлемая часть России. Об этом пишет РИА Новости.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Япония регулярно излагает позицию, «отражающую необоснованные территориальные претензии к России».

«Расцениваем такие пассажи как ничтожные. Южные Курилы являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации на законных, в том числе международных, основаниях по итогам Второй мировой войны», - констатировали в МИД РФ, заметив, что от этой реальности Токио не уйти.

Иран пригрозил уничтожением Тель-Авива и Хайфы

Президент Ирана Эбрахим Раиси пригрозил Израилю разрушением Тель-Авива и Хайфы в случае каких-либо действий, направленных против Тегерана. Его слова приводит Tehran Times.

Такое заявление он сделал, выступая перед участниками парада в День национальной армии.

«Враги, особенно сионистский режим, получили сообщение о том, что любое действие против страны вызовет жесткий ответ со стороны вооруженных сил и будет сопровождаться разрушением Хайфы и Тель-Авива», — предупредил Раиси.

Число утечек персональных данных россиян выросло почти в три раза

Число записей с персональными данными, которые попали в общий доступ в 2022 году, увеличилось в 2,67 раза по сравнению с 2021 годом. Самый большой рост утечек данных продемонстрировали ретейл и сфера услуг. Об этом со ссылкой на аналитику компании InfoWatch пишут «Известия».

Опрошенные изданием эксперты обратили внимание на смену мотивации злоумышленников и всплеск хакерских атак после начала российской спецоперации на Украине. «Если раньше основной целью атак был заработок, то теперь — стремление навредить российскому государству и бизнесу. Такое смещение акцента привело к тому, что список потенциальных жертв значительно расширился», - отметил эксперт направления специальных сервисов Solar JSOC компании «РТК-Солар» Александр Вураско.

Названы сроки появления альтернативной доллару и евро валюты

Валюта, которая способна на равных конкурировать с долларом США и евро, может появиться на мировом рынке не раньше 2035 2040 годов. Несмотря на то, что влияние американской валюты неуклонно снижается, до 60% мировых резервов все еще размещено в долларах. Об этом со ссылкой на доклад Росконгресса «Валютные союзы. Альтернатива однополярному миру» пишут «Известия».

По мнению экспертов, на роль доминирующих валют в будущем смогут претендовать китайский юань, гонконгский доллар, а также валюты центрально- и западноафриканских стран, Латинской Америки и стран ЕАЭС. При этом ждать быстрых изменений в структуре резервных мировых валют не стоит.

«Челси» проиграл «Реалу» в play-off Лиги чемпионов

Лондонский футбольный клуб «Челси» уступил мадридскому «Реалу» со счетом 0:2 в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Таким образом, англичане потерпели три поражения подряд, пишет «Коммерсант».