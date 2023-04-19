Умер актер Александр Якимчук

18 апреля скончался Александр Якимчук, советский и украинский актер театра и кино. О смерти народного артиста Украины на 68-м году жизни сообщила на своей странице в соцсети его коллега, актриса Анна Присяжная.

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"Не хочется верить... Ваша улыбка всегда будет жить в моем сердце… Вы были Великим Человеком! Покойтесь с Богом..." - написала она.

Якимчук родился 7 сентября 1955 в Омске. С 1963-го жил в Луцке. В 1972-м окончил школу, где занимался в самодеятельности - играл в школьных спектаклях, выступал в танцевальном коллективе. Тогда же пришел в Волынской музыкально-драматический театр имени Шевченко. Работал монтировщиком декораций и выходил на сцену в эпизодах и массовых сценах.

С 1973 по 1975 год служил в рядах Советской Армии, где также активно участвовал в самодеятельности. В 1975-м вернулся в театр на должность артиста балета, в 1980-м был переведен на должность артиста драмы.