Актёр Александр Тартышников умер на Украине в возрасте 80 лет
На Украине на 81-м году жизни скончался актёр Александр Тартышников. Об этом сообщил Харьковский государственный театр имени Шевченко.
«Лишь полтора месяца назад мы поздравляли нашего актёра Александра Тартышникова с юбилеем, а сейчас вынуждены сообщить о его смерти», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что артист служил в Харьковском государственном театре имени Шевченко с 1974 года, известен по роли в военном фильме «Отряд особого назначения» (1978).
Ранее стало известно о смерти актёра из фильма «Обитаемый остров» Юрия Ашихмина.