$81.60-0.0389.57-0.09
12 минут назад

В Москве умерла судья, выносившая приговоры самым известным диссидентам СССР

Илья Родин

Судья Валентина Лубенцова скончалась на 100-м году жизни. Об этом пишет РЕН ТВ.

В Москве умерла судья, выносившая приговоры известным диссидентам СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, причиной смерти юриста явилась сердечно-сосудистая недостаточность. Ее тело нашли в квартире на Ленинградском шоссе.

Валентина Лубенцова участвовала в Великой Отечественной войне, служила в артиллерийско-зенитной бригаде. После войны работала в Мосгорсуде.

В Москве простятся с кинокритиком Юрием Богомоловым

Судья рассматривала дела известных советских диссидентов. В частности, вела процесс по делу несогласных с вводом советских войск в Чехословакию в 1968 году.

Кроме того, суд под ее председательством вынес приговоры правозащитнику Юрию Орлову, писателю Владимиру Буковскому, правозащитнице Татьяне Осиповой.

Общество,Валентина Лубенцова,Юрий Богомолов,Татьяна Осипова,Владимир Буковский,Юрий Орлов,Мосгорсуд,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий