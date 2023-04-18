В Москве умерла судья, выносившая приговоры известным диссидентам СССР

Судья Валентина Лубенцова скончалась на 100-м году жизни. Об этом пишет РЕН ТВ.

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По данным телеканала, причиной смерти юриста явилась сердечно-сосудистая недостаточность. Ее тело нашли в квартире на Ленинградском шоссе.

Валентина Лубенцова участвовала в Великой Отечественной войне, служила в артиллерийско-зенитной бригаде. После войны работала в Мосгорсуде.

Судья рассматривала дела известных советских диссидентов. В частности, вела процесс по делу несогласных с вводом советских войск в Чехословакию в 1968 году.