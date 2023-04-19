Концерт Ярослава Евдокимова отменили в Петрозаводске

"Видеоролик, который запощен сейчас в интернете, был вырезан в 2019 году из интервью, которое Ярослав Александрович давал в 2014 году ленинградскому интернет-телевидению. И в этом интервью говорится вообще о других событиях, о событиях того времени, которые происходили в 2014 году", - уточнила она.