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20 минут назад

Концерт Ярослава Евдокимова отменили в Петрозаводске

Газета.Ruиещё 1

Концерт исполнителя хита "Фантазер", 76-летнего Ярослава Евдокимова отменили в Петрозаводске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей дома культуры "Машиностроитель", где должно было пройти мероприятие.

Концерт Ярослава Евдокимова отменили в Петрозаводске
Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look PressViktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Концерт должен был состояться 13 мая и, как уточняется, был отменен из-за жалоб жителей на его слова о конфликте на Украине. Директор Евдокимова Наталья Тараба назвала отмену его концерта целенаправленной травлей.

"Видеоролик, который запощен сейчас в интернете, был вырезан в 2019 году из интервью, которое Ярослав Александрович давал в 2014 году ленинградскому интернет-телевидению. И в этом интервью говорится вообще о других событиях, о событиях того времени, которые происходили в 2014 году", - уточнила она.

Ранее сообщалось, что в Перми отменили концерт группы "Наив".

Общество,Ярослав Евдокимов,Наталья Евдокимова,
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