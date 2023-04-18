В МАИ и МИСИС раскрыли подробности о карантине из-за вспышки кори

Руководство московского авиационное института (МАИ) ввело удаленное обучение в рамках превентивных мер по препятствованию распространению кори, заявили NEWS.ru в пресс-службе вуза. По последним сообщениям Роспотребнадзора диагноз не был подтвержден и выявленных случаев заболевания нет, ограничений на территории университета нет, а подозрение на заболевание было только у 1 студента, указали в пресс-службе.

В связи с подозрением на заболевание корью на территории университета были организованы превентивные мероприятия, препятствующую распространению заболевания, — сообщили в МАИ.

Руководитель пресс-службы МИСИС Наталья Селищева в разговоре с NEWS.ru опровергла информацию СМИ о введенном дистанционном обучении из-за вспышки кори. По ее словам, диагноз подтвердился лишь у двух студентов, а ограничений в университете вводится не будет.

Общего карантина и дистанционного обучения вводится также не будет, сообщения, которые появились в СМИ не соответствуют действительности, — заявила она.