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В МАИ и МИСИС раскрыли подробности о карантине из-за вспышки кори

Руководство московского авиационное института (МАИ) ввело удаленное обучение в рамках превентивных мер по препятствованию распространению кори, заявили NEWS.ru в пресс-службе вуза. По последним сообщениям Роспотребнадзора диагноз не был подтвержден и выявленных случаев заболевания нет, ограничений на территории университета нет, а подозрение на заболевание было только у 1 студента, указали в пресс-службе.

В связи с подозрением на заболевание корью на территории университета были организованы превентивные мероприятия, препятствующую распространению заболевания, — сообщили в МАИ.

Руководитель пресс-службы МИСИС Наталья Селищева в разговоре с NEWS.ru опровергла информацию СМИ о введенном дистанционном обучении из-за вспышки кори. По ее словам, диагноз подтвердился лишь у двух студентов, а ограничений в университете вводится не будет.

Еще один московский вуз перевел студентов на дистант из-за вспышки кори

Общего карантина и дистанционного обучения вводится также не будет, сообщения, которые появились в СМИ не соответствуют действительности, — заявила она.

Врач доказательной медицины Олег Абакумов ранее предупредил, что одной из главных опасностей кори является схожесть с гриппом. Он уточнил, что корь «обожает» детей, но может передаваться и взрослым. По словам специалиста, отличительным признаком болезни является сыпь на твердом и мягком нёбе.

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